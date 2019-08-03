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«12 лет тюрьмы и конфискация имущества»: в ОРДО наказали местного жителя за «шпионаж»

03.08.2019 07:13
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«12 лет тюрьмы и конфискация имущества»: в ОРДО наказали местного жителя за «шпионаж»

Житель неподконтрольной Украине части Донецкой области осужден за «сотрудничество с СБУ». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МГБ ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«Министерством государственной безопасности ДНР задержан житель ДНР Робак Сергей Викторович 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами с целью сбора разведывательной информации и осуществления диверсионно-террористических актов на территории Донецкой Народной Республики».

Члены НВФ уточняют, что мужчина якобы, занимался преступной деятельностью с лета 2016 по осень 2017 года. Отмечается, что «доказана его вина в организации похищений членов НВФ». В «МГБ ДНР» добавили:

«В апреле 2019 года приговором Верховного суда Сергей Робак признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с частичной конфискацией имущества в пользу государства».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, тюрьма, шпионаж, ДНР, ОРДО
 
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