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Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки, РСЗО и другое тяжелое вооружение
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стягивают тяжелое вооружение – танки, РСЗО, гаубицы и другое. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«31 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал: 2 ББМ (неустановленного типа) в районе н. п. Кальмиусское (быв. Комсомольское; 42 км к юго‑востоку от Донецка) и 1 ББМ возле Петровского».
Кроме того, «31 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ‑21) на полигоне вблизи н. п. Миусинск (62 км к юго‑западу от Луганска).
31 июля зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 11 танков (неопределенного типа), 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 13 буксируемых гаубиц (Д‑30 «Лягушка», 122 мм) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела‑10») на полигоне около Миусинска».
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, танки, РСЗО "Град"
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