Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки, РСЗО и другое тяжелое вооружение

03.08.2019 19:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки, РСЗО и другое тяжелое вооружение

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стягивают тяжелое вооружение – танки, РСЗО, гаубицы и другое. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«31 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал: 2 ББМ (неустановленного типа) в районе н. п. Кальмиусское (быв. Комсомольское; 42 км к юго‑востоку от Донецка) и 1 ББМ возле Петровского».

Кроме того, «31 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ‑21) на полигоне вблизи н. п. Миусинск (62 км к юго‑западу от Луганска).

31 июля зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 11 танков (неопределенного типа), 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 13 буксируемых гаубиц (Д‑30 «Лягушка», 122 мм) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела‑10») на полигоне около Миусинска».



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, танки, РСЗО "Град"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх