Что имеют право делать нацгвардейцы при патрулировании улиц

03.08.2019 15:15

По данным пресс-служб Национальной гвардии Украины в стране с 1 августа военнослужащие данного подразделения выполняют задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей на улицах городов. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на источник.

В пресс-служба НГУ отметили, что во время патрулирования нацгвардейцы будут экипироваться и вооружаться спецсредствами и штатным оружием. Кроме этого бойцы будут иметь при себе планшетные устройства, подключенные к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины". Это обеспечит возможность в режиме "онлайн" следить за оперативной обстановкой в ​​районе выполнения задач.

Планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Уже на дежурство заступили более 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Они несут службу в составе 593 патрулей, из которых: 317 самостоятельных пеших, 104 на патрульных автомобилях, 172 - совместные с полицейскими, 68 - со служебными собаками. Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по 6 часов

Что имеют право делать нацгвардейцы?

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 закона Украины «О Национальной гвардии Украины» военнослужащие Нацгвардии во время привлечения к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом «О Национальной полиции». В частности, в статье 31 закона предусмотрен такой перечень превентивных мероприятий:

1. проверка документов лица;

2. опрос лица;

3. поверхностная проверка и осмотр;

4. остановка транспортного средства;

5. требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории;

6. ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;

7. проникновение в жилье или другое владение лица;

8. проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

9. применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;

10. проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;

11. полицейское попечительство.

Источник: https://from-ua.com