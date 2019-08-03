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Что имеют право делать нацгвардейцы при патрулировании улиц
По данным пресс-служб Национальной гвардии Украины в стране с 1 августа военнослужащие данного подразделения выполняют задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей на улицах городов. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на источник.
В пресс-служба НГУ отметили, что во время патрулирования нацгвардейцы будут экипироваться и вооружаться спецсредствами и штатным оружием. Кроме этого бойцы будут иметь при себе планшетные устройства, подключенные к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины". Это обеспечит возможность в режиме "онлайн" следить за оперативной обстановкой в районе выполнения задач.
Планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Уже на дежурство заступили более 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Они несут службу в составе 593 патрулей, из которых: 317 самостоятельных пеших, 104 на патрульных автомобилях, 172 - совместные с полицейскими, 68 - со служебными собаками. Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по 6 часов
Что имеют право делать нацгвардейцы?
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 закона Украины «О Национальной гвардии Украины» военнослужащие Нацгвардии во время привлечения к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом «О Национальной полиции». В частности, в статье 31 закона предусмотрен такой перечень превентивных мероприятий:
1. проверка документов лица;
2. опрос лица;
3. поверхностная проверка и осмотр;
4. остановка транспортного средства;
5. требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории;
6. ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;
7. проникновение в жилье или другое владение лица;
8. проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
9. применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
10. проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;
11. полицейское попечительство.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, патруль, нацгвардия
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