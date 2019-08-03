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Кабмин установил максимальную сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе

03.08.2019 21:42
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Кабмин установил максимальную сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе

Кабинет министров Украины утвердил механизм выплаты компенсации за разрушенные дома и квартиры на Донбассе. Средства для выплат должны еще быть заложены в госбюджет, передает ТСН.

Всю войну люди, у которых разрушены дома, получали помощь в основном от гуманитарных миссий, или же покупали все сами. Теперь Кабмин утвердил механизм денежной компенсации. Максимум, который могут возместить – это 300 тысяч гривен.

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий объясняют – речь идет исключительно о домах, и не просто поврежденных, а разрушенных. Еще должны создать комиссии, а финансирование утвердить в государственном бюджете. 

«Как раз в августе заканчивается текущий квартал, и можно будет по результатам выполнения государственного бюджета текущего квартала пересматривать текущий бюджет, и в случае положительных решений, уже с сентября начать финансирование», – пояснил заместитель министра Георгий Тука. 

Но даже при таком варианте развития событий, по всей прифронтовой зоне воспользоваться программой смогут разве что единицы: без актов разрушения, к сожалению, люди помощи не получат. Чтобы сделать эти акты, объясняют в местной госадминистрации, надо привлечь комиссии, для их безопасности – провести разминирование, а на передовой это пока не возможно, поэтому получается замкнутый круг. 

О такой программе компенсации там вообще не слышали. «Я про 300 тысяч впервые слышу», – признается заместитель председателя Ясиноватской РГА Виктор Гущенко. 

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору.

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, компенсация, жилье, Кабмин
 
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