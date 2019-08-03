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Матиос: Большую часть владельцев паспортов «Л/ДНР» удалось идентифицировать
В интервью «Радио НВ» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что на сегодняшний день большую часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, удалось идентифицировать, передает replyua.net. По его словам, документы страны-агрессора на сегодняшний день получили уже свыше 13 тысяч человек.
«Мы располагаем полной картиной, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей - это большие цифры. В настоящий момент мы фактически владеем ситуацией по более чем 13 тысячам человек - значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», - пояснил он. Также главный военный прокурор добавил, что действия следователей законны, а некоторых людей, обратившихся за получением паспорта РФ, уже допросили во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.
Как известно, 24 апреля глава Кремля Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный режим выдачи российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. Затем в «ДНР/ЛНР» были открыты "пункты приема документов" на получение паспортов РФ.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР
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