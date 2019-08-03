ОБСЕ фиксирует рост обстрелов: Где нарушают режим прекращения огня

03.08.2019 16:00

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете Миссии.

В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (17), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (43 взрыва). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-западу и западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (20), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе половину взрывов, зафиксировано к западу от н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).

Осуществляя мониторинг в н. п. Лозовский (неподконтрольный правительству, 32 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали примерно 90 выстрелов и очередей из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1–2 км к юго-юго-западу и западо-юго-западу, оцененных как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.

Источник: https://dnews.dn.ua