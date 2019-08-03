Поселки на Донбассе накрыло вражеским огнем: ранен боец

03.08.2019 16:33

На Мариупольском направлении боевики за прошедшие сутки вели обстрел из стрелкового оружия рядом с Павлополем.

По информации пресс-службы ООС, позиции украинских военных также обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Так, в зону вооруженных инцидентов попали Богдановка и Новоселовка Вторая. Кроме того, оккупанты стреляли около поселков Южное, Светлодарск, Луганское и Нижнетеплое.

Всего вооруженные формирования РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили запрет на использование оружия на Донбассе.

В результате вражеских боестолкновений один военнослужащий получил ранения.

Источник: https://mrpl.city