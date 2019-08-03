Проверяют документы, задают вопросы: Улицы Мариуполя будут патрулировать военные Нацгвардии (Видео)

03.08.2019 10:16

В Мариуполе (Донецкая обл.) военные Национальной гвардии Украины (НГУ) теперь будут самостоятельно, без полиции, патрулировать город. На страже общественного порядка они будут находиться 5 дней в неделю, в течение 6 часов.

Сегодня, 1 августа, военные заступили на первое дежурство. С собой у них оружие и документы. Отныне гвардейцы имеют полномочия полицейских. «Если на маршруте будет задержан человек, то, если за уголовное преступление, личный состав вызывает следственно-оперативную службу Центрального отдела полиции или другого территориального отдела полиции. Если это административное нарушение, то будут вызывать патрульную полицию. Нарушителей в территориальные отделы полиции доставлять не будем», – пояснил заместитель командира полка № 3057 Сергей Загреба.

По словам Нацгвардейца, кинолога Алексея Федоренко, на службе он 8 месяцев. Мужчина владеет не только техникой рукопашного боя и стрельбы, но и обладает и юридическими знаниями. Он дежурит с собакой.

«Проверяем документы, задаем вопросы и спрашиваем, есть ли запрещенные предметы. Мы подготовлены и знаем все обязанности», – рассказал Алексей.

На маршруте гвардейцы следят за порядком, общаются с горожанами и проверяют документы. Всего на службу в Центральном, Кальмиусском и Левобережном районах стали более 60 гвардейцев.

Источник: https://dnews.dn.ua с ссылкой на ТК «Сигма»