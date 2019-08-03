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В ОРЛО представили новый график работы КПВВ «Станица Луганская»

03.08.2019 14:05
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В ОРЛО представили новый график работы КПВВ «Станица Луганская»

В ОРЛО заявили о сокращении времени работы КПВВ «Станица Луганская» в связи с проведением ремонта.

Об этом заявил представитель НВФ Владислав Дейнего.

«Сейчас сократили до 18 часов, то есть он будет пропускать людей с шести часов утра до 18 часов. Завтра пункт пропуска будет работать в таком режиме», — заявил он.

По словам пресс-офицера Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Лизогуба, на данный момент информации об изменении режима работы КПВВ «Станица Луганская» нет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПП, Станица Луганская
 
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