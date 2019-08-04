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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» копают и обустраивают новые траншеи

04.08.2019 11:30
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Боевики «ДНР» копают и обустраивают новые траншеи

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают копать и обстраивать новые траншеи.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«30 июля по доступным СММ данным воздушного наблюдения На основании тех же данных воздушного наблюдения зафиксировано 2 продления траншей (длиной 30 м и 60 м соответственно) в 3,5 км к западу от н. п. Азов (быв. Дзержинское; неподконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и 25-метровое продление траншеи в 1 км к северу от н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя). По оценке, все принадлежали вооруженным формированиям».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, траншеи
 
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