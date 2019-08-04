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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

04.08.2019 15:51
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Боевики «ДНР» получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ или задерживать без причин.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте, расположенном к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), трое членов вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулю Миссии в проезде, сославшись на «приказы от командиров»
На блокпосте к западу от Верхнешироковского четверо членов вооруженных формирований задержали патруль Миссии без предоставления какой-либо конкретной причины. Примерно после 30 минут ожидания патрулю СММ разрешили проследовать далее».



Теги: Донбасс, запрет, проезд, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
 
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