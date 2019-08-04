Два наемника "Л/ДНР" стали "грузом 200" на Донбассе - предатели опознаны

04.08.2019 13:29

Опознаны два террориста "Л/ДНР", ликвидированные на Донбассе в минувшую пятницу, 2 августа.

О смерти двух членов гибридной армии РФ рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В пятницу, 2 августа, умерли как минимум 2 террориста "Л/ДНР" Сергей Яковлев и Анатолий Тищенко. Обстоятельства гибели Сергея Яковлева пока неизвестны. Сепаратисты устроили траур по поводу его гибели в соцсетях, однако тщательно умалчивают о причинах смерти. На момент смерти террористу было 29 лет. Он родом из оккупированной Макеевки. По данным Necro Mancer, орудовал он в группировке "Оплот" - 5-й ОМСБр террористической "ДНР".

Боевик Анатолий Тищенко по кличке "Ночник" из оккупированных Ровенек состоял в одной из группировок "ЛНР". Его пособники уверяют, что он умер при ударе ВСУ по их позиции под Нижним Лозовым. На момент смерти ему был 31 год.