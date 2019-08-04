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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»

04.08.2019 19:40
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Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин под весьма расплывчатым предлогом «уволил» «начальника миграционной службы ДНР» Владимира Краснощеку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В самый разгар «паспортной компании», когда жителям временно оккупированных территорий Донецкой области навязываются «паспорта РФ» и всё время поступает информация о «растущем количестве», получивших «паспорта», главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы МВД ДНР» Владимира Краснощеку. По «официальной» версии: «Освобожден от должности начальник Миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека, как не справившийся со своими обязанностями».
Кто займет место Краснощеки пока неизвестно.



Теги: Донбасс, увольнение, МВД, паспорт, миграционная служба, ДНР, Пушилин, РФ
 
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