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Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»
04.08.2019 19:40
Главарь «ДНР» Денис Пушилин под весьма расплывчатым предлогом «уволил» «начальника миграционной службы ДНР» Владимира Краснощеку.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В самый разгар «паспортной компании», когда жителям временно оккупированных территорий Донецкой области навязываются «паспорта РФ» и всё время поступает информация о «растущем количестве», получивших «паспорта», главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы МВД ДНР» Владимира Краснощеку. По «официальной» версии: «Освобожден от должности начальник Миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека, как не справившийся со своими обязанностями».
Кто займет место Краснощеки пока неизвестно.
Теги: Донбасс, увольнение, МВД, паспорт, миграционная служба, ДНР, Пушилин, РФ
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