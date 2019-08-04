Идентифицированы и допрошены: главный военный прокурор сделал заявление о паспортизации Донбасса

04.08.2019 22:08

Украинскими правоохранителями идентифицирована значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, передает Donbass.live.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, паспорта Российской Федерации уже получили более 13 тысяч человек.

«У нас есть полная картина, нами сейчас — в процессе следствия — устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры. <...> На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», — сообщил Матиос.

Главный военный прокурор подчеркнул, что следователи действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ в Донбассе.