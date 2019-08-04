Командир "Востока" Тугарин из российского Кирова загадочно умер в Донецке

04.08.2019 14:09

В оккупированном Донецке 1 августа простился с жизнью один из руководителей группировки "Восток" по кличке Тугарин. Он - российский наемник.

О смерти командира "Востока" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Командир взвода 11-й ОМСП террористической "ДНР" ("Восток") по кличке Тугарин умер 1 августа нынешнего года в Донецке. Об этом в Сети плачутся террористы, уверяя, что причиной стал отрыв тромба.

История Тугарина весьма показательна. Он весной 2017 года загадочно попал в очень жесткое ДТП, в котором получил страшные ожоги и переломы. После этого "народная республика" сразу же о нем забыла. Выживать пришлось на деньги, которые выпрашивал в Интернете. Только недавно террорист был выписан из больницы. Передвигался на инвалидной коляске. Проживал командир "Востока" на съемной квартире с подопечным. Но недолго. Вскоре он умер.

Тугарин - житель российского города Кирова Михаил Пестриков. На Донбасс он заявился в 2014 году и принимал активное участие в оккупации городов и сел, воевал против ВСУ.