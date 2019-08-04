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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики ночью ударили по ВСУ из минометов

04.08.2019 16:28
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На Донбассе боевики ночью ударили по ВСУ из минометов

Оккупационные войска сова сорвали режим прекращения огня и сегодня, начиная с полуночи, атаковали из запрещенного вооружения.

Об этом сообщили в Минобороны, передает segodnya.ua.

Так, по состоянию на 12:00 4 августа зафиксировано уже четыре прицельных обстрела боевиками позиций сил ООС на линии боевого соприкосновения. Сразу с полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел наших защитников Верхнеторецкого. В общем враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.
Также ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды вблизи н.п. Пески.
Потерь у ВСУ от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов нет. Украинские военные придерживаются режима тишины и находятся наготове к любым коварных и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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