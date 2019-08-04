На украинском курорте устроили смертельную пальбу: полиция готовит штурм. ВИДЕО

04.08.2019 08:29

В субботу утром, 3 августа, в курортной Кирилловке Запорожской области произошла перестрелка на пляже Пеликан.

В результате конфликта между лицами кавказской национальности убит один человек.

Как пишут местные СМИ, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу, передает glavred.info.

Отмечается, что правоохранителям удалось задержать некоторых участников перестрелки, другая часть участников конфликта укрылась на территории базы отдыха Белуга.

При этом правоохранителей не пускают на частную территорию базы, ведутся переговоры, а полиция рассматривает вариант штурма.

Также подчеркивается, что правоохранители, которых не пустили на частную территорию, попытались вести переговоры со стрелявшими кавказцами.