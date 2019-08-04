Под Авдеевкой ВСУ сделали "грузом 200" опасного наемника из России Газа

04.08.2019 18:38

На Авдеевской промке еще год назад был убит российский наемник по кличке Газ. Он приехал на Донбасс из Архангельской области РФ.

О смерти еще одного российского наемника рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Газ орудовал в группировки "ДНР" "Восток" на одном из самых "горячих" участков фронта - Авдеевской промке. Он был там ликвидирован чуть более года назад - 5 мая 2018 года. Сепаратисты уверяют, что он погиб при взрыве мины.

На Донбасс Газ приехал из российского города Котлас, что в Архангельской области. Его тело, что примечательно, обратно не увозили - похоронили на оккупированной территории. Настоящее имя российского террориста - Семен Гавзов. На момент смерти ему был 31 год.

Necro Mancer удалось отыскать интересную информацию о наемнике "ДНР" Гавзове. Оказывается, в РФ он был осужден условно к 3 годам тюрьмы за наркоторговлю в крупных размерах.