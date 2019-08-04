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Архив - Донецкая область

Под Авдеевкой ВСУ сделали "грузом 200" опасного наемника из России Газа

04.08.2019 18:38
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Под Авдеевкой ВСУ сделали "грузом 200" опасного наемника из России Газа

На Авдеевской промке еще год назад был убит российский наемник по кличке Газ. Он приехал на Донбасс из Архангельской области РФ.

О смерти еще одного российского наемника рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Газ орудовал в группировки "ДНР" "Восток" на одном из самых "горячих" участков фронта - Авдеевской промке. Он был там ликвидирован чуть более года назад - 5 мая 2018 года. Сепаратисты уверяют, что он погиб при взрыве мины.

На Донбасс Газ приехал из российского города Котлас, что в Архангельской области. Его тело, что примечательно, обратно не увозили - похоронили на оккупированной территории. Настоящее имя российского террориста - Семен Гавзов. На момент смерти ему был 31 год.

Necro Mancer удалось отыскать интересную информацию о наемнике "ДНР" Гавзове. Оказывается, в РФ он был осужден условно к 3 годам тюрьмы за наркоторговлю в крупных размерах.



Теги: Донбасс, ликвидация, мина, гибель, наемник, ДНР, ВСУ, авдеевская промзона
 
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