«Сумки все вывернули, когда этот беспредел закончится»: жители ОРДО возмущены ситуацией на КПП ОРДО

04.08.2019 14:28

Сегодня утром на КПП, подконтрольных членам НВФ «ДНР» наблюдаются большие очереди из авто, также, люди жалуются на проверку содержимого сумок при пересечении КПП ОРДО.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.com.

На Бахмутском направлении на КПП «ДНР» «Майорск» в Горловке собралась пешая очередь около 20 человек, автомобилей — 125. При этом активно едут бусы и авто перевозчиков, а обычные автомобили не движутся:

#Майорск Подъехали в 5−05, до первых блоков 30-е»;

«8−00 Горловка в сторону мирной территории До первых блоков (заправка) машин 50. На БП запускают по 6 с основной и 6 с льготной. Движение более-менее живенькое»;

«9−45 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 125 автомобилей, 6 автобусов и микроавтобусов, до 20 человек пешей очереди»;

«Стоим 40 минут на въезд Майорск. Без очереди едут несколько раз бусы и авто… Машины в очереди пока не шелохнулись!(«

В то же время на Марьинском направлении, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каригл) утром большая основная очередь, пеших почти нет. Один из пользователей возмущен тем, что члены НВФ выворачивают сумки людей наизнанку:

«9−50 Каргил — Основная далеко за мостом, льгота почти до моста»;

«В 5−00 на выезд из Донецка на Марьинку- машин до моста. и активно прибывали еще»

«Доброе утро, люди что ж это твориться на блок постах, это просто издевательство над своим народом. С Украины сегодня на ДНР в пешей очереди сумки все наизнанку вывернули, что они там ищут? Где такое видано рыться в личных вещах? Кем они себя возомнили? Когда этот беспредел закончиться?»

«Каргил на мосту.

Пеших нет»

КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении также собрала много автомобилей — на 10:00 на блокпосту 130 автомобилей:

«10−00 Еленовка 130-общей, 45 льгота. В Донецк на Еленовке 60 общей»;

«Почти до церкви очередь»

При этом на Мариупольском направлении, на КПП очередь движется по 3−4 машины каждые 15−20 минут:

«Гнутово. Подъехали в 5.57, до блокпоста 40 машин, а сторону Украины»;

«8−40 Гнутово в Украину, машин 80. Время пропуска 15 за пол часа»;

«9−00 Гнутово в ДНР укр. Блокпост машин почти нет. Заехали через 10 минут»;

«10−45 Гнутово. Очередь за поворотом. Двигается по три четыре машины каждые 15−20 мин»;

На КПП «Станица Луганская» сегодня пусто:

«8−00 На ЛНР пусто. На Украине в Станицу сразу на талончик в 9.00 в Станице. Обратно из Станицы в Луганск сквозняк».