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Архив - Донецкая область

«Сумки все вывернули, когда этот беспредел закончится»: жители ОРДО возмущены ситуацией на КПП ОРДО

04.08.2019 14:28
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«Сумки все вывернули, когда этот беспредел закончится»: жители ОРДО возмущены ситуацией на КПП ОРДО

Сегодня утром на КПП, подконтрольных членам НВФ «ДНР» наблюдаются большие очереди из авто, также, люди жалуются на проверку содержимого сумок при пересечении КПП ОРДО.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.com.

На Бахмутском направлении на КПП «ДНР» «Майорск» в Горловке собралась пешая очередь около 20 человек, автомобилей — 125. При этом активно едут бусы и авто перевозчиков, а обычные автомобили не движутся:

#Майорск Подъехали в 5−05, до первых блоков 30-е»;

«8−00 Горловка в сторону мирной территории До первых блоков (заправка) машин 50. На БП запускают по 6 с основной и 6 с льготной. Движение более-менее живенькое»;

«9−45 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 125 автомобилей, 6 автобусов и микроавтобусов, до 20 человек пешей очереди»;

«Стоим 40 минут на въезд Майорск. Без очереди едут несколько раз бусы и авто… Машины в очереди пока не шелохнулись!(«

В то же время на Марьинском направлении, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каригл) утром большая основная очередь, пеших почти нет. Один из пользователей возмущен тем, что члены НВФ выворачивают сумки людей наизнанку:

«9−50 Каргил — Основная далеко за мостом, льгота почти до моста»;

«В 5−00 на выезд из Донецка на Марьинку- машин до моста. и активно прибывали еще»

«Доброе утро, люди что ж это твориться на блок постах, это просто издевательство над своим народом. С Украины сегодня на ДНР в пешей очереди сумки все наизнанку вывернули, что они там ищут? Где такое видано рыться в личных вещах? Кем они себя возомнили? Когда этот беспредел закончиться?»

«Каргил на мосту.
Пеших нет»

КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении также собрала много автомобилей — на 10:00 на блокпосту 130 автомобилей:

«10−00 Еленовка 130-общей, 45 льгота. В Донецк на Еленовке 60 общей»;

«Почти до церкви очередь»

При этом на Мариупольском направлении, на КПП очередь движется по 3−4 машины каждые 15−20 минут:

«Гнутово. Подъехали в 5.57, до блокпоста 40 машин, а сторону Украины»;

«8−40 Гнутово в Украину, машин 80. Время пропуска 15 за пол часа»;

«9−00 Гнутово в ДНР укр. Блокпост машин почти нет. Заехали через 10 минут»;

«10−45 Гнутово. Очередь за поворотом. Двигается по три четыре машины каждые 15−20 мин»;

На КПП «Станица Луганская» сегодня пусто:

«8−00 На ЛНР пусто. На Украине в Станицу сразу на талончик в 9.00 в Станице. Обратно из Станицы в Луганск сквозняк».



Теги: Донбасс, транспорт, сумка, ДНР, ЛНР, КПП, соцсети, КПВВ, очереди, НВФ
 
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