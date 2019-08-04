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Архив - Донецкая область

В Донецке при пожаре в девятиэтажном доме пострадала женщина

04.08.2019 10:08
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В Донецке при пожаре в девятиэтажном доме пострадала женщина

Во временно оккупированном Донецке в 9-этажном доме на улице Туманяна вспыхнул пожар при котором пострадала женщина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 2 августа 2019 года во временно оккупированном Донецке, на улице Туманяна, в 9-этажном жилом доме, на восьмом этаже, загорелась трехкомнатная квартира.

Из горящей квартиры с помощью лестничного марша вывели на свежий воздух женщину 1971 года рождения.

Причина пожара устанавливается.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, пожар, квартира, пострадавшие, многоэтажка
 
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