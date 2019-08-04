В Мариуполе состоится онлайн-конкурс беспородных котов

04.08.2019 08:12

В Мариуполе Донецкой области пройдет конкурс среди беспородных собак и кошек, который призван обратить внимание на проблемы бездомных животных.

Об этом сообщает издание «Вчасно», передает donpress.com.

По сложившейся традиции, к Международному дню защиты бездомных животных (17 августа) в Мариуполе пройдет выставка беспородных собак «Кубок ДворНЯШКИ». В пресс-службе городского совета сообщили, что цель мероприятия — привлечь внимание людей к проблеме животных, которые живут на улице.

«Уже второй год участие в конкурсе могут принимать не только собачки, но и котики. Для удобства участия всех пушистиков объявлен онлайн конкурс больших и маленьких беспородных кошек «, — сказано в сообщении.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 11 августа прислать на почтовый ящик [email protected] лучшие фото с небольшой историей о том, как был найден питомец. В письме нужно указать номер телефона для связи.

Опрос будет проводиться на официальном сайте Мариупольского городского совета с 12 по 16 августа. А объявление и награждение победителя состоится 17 августа.