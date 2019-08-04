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Архив - Донецкая область

В сети рассказали детали убийства сына экс-«министра ДНР» в Донецке

04.08.2019 09:29
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В сети рассказали детали убийства сына экс-«министра ДНР» в Донецке

Ночью с 29 на 30 июля в неподконтрольном Украине Донецке был застрелен сын экс-«министра транспорта ДНР» Игоря Андриенко 27-летний донецкий рэпер Егор «Борзини». Ранее отмечалось, что его, якобы взорвали в автомобиле на улице Куприна, однако, позже данная информация была опровергнута.

Об этом сообщает в соцсети украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Подробностей убийства на данный момент нет, как отмечают близкие «Борзини», идет следствие.

Отмечается, что отец убитого Игорь Андриенко работал 1 «вице-мэром» неподконтрольной Украине Макеевки. 15.03.2016 назначен так называемым «и.о. министра транспорта ДНР». Соответсвующи данные внесены в базу сайта «Миротворец».



Теги: Донецк, Донбасс, министр, информация, убийство, сын, ДНР, соцсети
 
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