В сети рассказали детали убийства сына экс-«министра ДНР» в Донецке

04.08.2019 09:29

Ночью с 29 на 30 июля в неподконтрольном Украине Донецке был застрелен сын экс-«министра транспорта ДНР» Игоря Андриенко 27-летний донецкий рэпер Егор «Борзини». Ранее отмечалось, что его, якобы взорвали в автомобиле на улице Куприна, однако, позже данная информация была опровергнута.

Об этом сообщает в соцсети украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Подробностей убийства на данный момент нет, как отмечают близкие «Борзини», идет следствие.

Отмечается, что отец убитого Игорь Андриенко работал 1 «вице-мэром» неподконтрольной Украине Макеевки. 15.03.2016 назначен так называемым «и.о. министра транспорта ДНР». Соответсвующи данные внесены в базу сайта «Миротворец».