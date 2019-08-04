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Зарезал жену и повесился: в Мариуполе ссора бывших супругов закончилась трагедией

04.08.2019 16:49
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Зарезал жену и повесился: в Мариуполе ссора бывших супругов закончилась трагедией

В Мариуполе медики борются за жизнь 44-летней женщины, которую доставили в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, передает Donbass.live.
Пострадавшую привезли в отделении в состоянии алкогольного опьянения с несколькими ножевыми ранениями и прооперировали.
Она рассказала, что ее бывший муж вчера, 3 августа, нанес ей удары ножом во время ссоры.
Осознав, что натворил, мужчина не стал ожидать приезда правоохранителей. Он написал предсмертную записку и повесился.
По предварительной информации, это было самоубийство. Его тело нашли в квартире потерпевшей.
Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.



Теги: Донбасс, муж, жена, Мариуполь, ранение, нож, самоубийство
 
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