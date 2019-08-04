Зарезал жену и повесился: в Мариуполе ссора бывших супругов закончилась трагедией

04.08.2019 16:49

В Мариуполе медики борются за жизнь 44-летней женщины, которую доставили в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, передает Donbass.live.

Пострадавшую привезли в отделении в состоянии алкогольного опьянения с несколькими ножевыми ранениями и прооперировали.

Она рассказала, что ее бывший муж вчера, 3 августа, нанес ей удары ножом во время ссоры.

Осознав, что натворил, мужчина не стал ожидать приезда правоохранителей. Он написал предсмертную записку и повесился.

По предварительной информации, это было самоубийство. Его тело нашли в квартире потерпевшей.

Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.