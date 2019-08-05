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Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса
В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля. Об этом сказано на сайте ведомства.
Министр Урмас Рейнсалу сообщил, что таким образом Эстония реагирует на подписанный Владимиром Путиным в конце апреля указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям Донетчины и Луганщины. Он осудил подобные действия российского руководства, назвав их очередной попыткой дестабилизации ситуации на Донбассе.
«Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является дополнительной попыткой подорвать независимомть Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, — заявил глава МИД Эстонии. — Это полностью противоречит духу Минских соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных устремлений России».
Также Рейнсалу напомнил, что ранее Эстония решила не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года, если до этого времени их владельцы не были гражданами России.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Эстония, паспорт, ДНР, ЛНР
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