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«Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс

05.08.2019 09:33
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«Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс

В интервью изданию «Коммерсант» глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вопрос возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса нельзя решить законами, передает replyua.net. Так, вероятный спикер парламента назвал эту проблему одной из главных проблем в стране, которую можно решить при наличии желания. 

«Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. Увы, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. В данном случае больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Речь идет о целом перечне задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят в краткие сроки вернуть временно оккупированные территории», – подчеркнул Разумков.

Вместе с тем, политтехнолог добавил, что возможность предоставления Донбассу автономии в составе Украины также будут выносить на обсуждение в Верховной Раде.



Теги: политика, Донбасс, Крым, оккупация, возвращение, Зеленский
 
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