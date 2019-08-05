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Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
Даже слово "абсурд" совершенно недостаточно емко охарактеризует то, что совсем недавно произошло в оккупированном Донецке.
Являющиеся ставленниками России оккупационные "власти" "ДНР" запретили своим же сторонникам обращаться к… Путину с требованием ускорить процесс присоединения донбасских "народных республик" к РФ, пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий для "Обозревателя", сообщает "Диалог.UA".
"Власти" настолько испугались радикально пророссийски настроенных дончан, что вывели на улица города "военных" - боевиков незаконных вооруженных формирований "Пятнашка" и "Спарта". Оказалось, что Москва такого рвения… не одобряет.
И программа-максимум Кремля – существование "республик" в Украине в качестве "раковой опухоли".
И крымский сценарий тут вообще не предусматривается. А мнения пророссийской донбасской массы вообще никто не спрашивал и спрашивать не намерен.
"Напомню, так называемая официальная оккупационная власть запретила гавкать дынырийцам на центральной площади Донецка, ибо лай не одобрила москва. Скажу даже больше, оккупационная власть нехило испугалась инакомыслия в Донецке, ибо такое москва вообще не любит и жестоко за проявления непокорности наказывает. Пушилин ооочень не хочет к кабзону, поэтому для усмирения ватных "радикалов" был поднят так называемый "1-й армейский корпус дыныры".
Кроме того, были подняты в ружье и по тревоге сборище бомжей, именуемое себя батальон -пятнашка- + отряд алкоголиков под названием "Спарта". Да, вы все правильно поняли - пушилин и компания, которых официально поставила на руководящие должности москва, реально испугались своих же сторонников, которые хотели обратиться (не ржать) к путину.
Скажу даже больше, пушилин с командой ожидали "провокаций" от тех, кто пришли записывать обращение к путину и (не ржать) "силовой захват власти" или "военный переворот".
Именно поэтому командирам всех типа военных подразделений коллаборантов в Донецке было приказано провести разъяснительную работу среди личного состава, мол митинговать и лаять без одобрямса кремля - это плохо, а также запретить всем тем оркам, кто были или собирались идти в увольнение, принимать участие в "обращении к путину". Попробуйте сказать вслух и не зарржать: вата запретила вате обратиться к путину, ибо москва запретила.
У меня не получилось не рассмеяться. А у вас? Но и это еще не все, ща расскажу, как пушилин обделался из-за возможного "несанкционированого" митинга. Для понимания эпичности ситуации: с самого утра на центральной площади Донецка было овердохуа патрулей + на бульваре Пушкина + на ул. Университетской. Причем патрули были как в лучших фильмах про фашистов: 2-3 вооруженных барана, кинолог с собакой и просто полицай дыныры.
Также оккупационные типа власти документы у всех тех, кто были на центральной площади города+смотрели чи в мобильных телефонах бимбы нема.
Отдельно хочу сказать спасибо оккупационным властям за автозаки: когда типа радикалы увидели вышеназванные авто, то для них это стало холодным душем, обиженные на пушилина прекрасно поняли, что паковать в автозаки собираются не дрг Хунты, а именно "несогласных" с линией москвы.
Ну и о тех, кто такие "радикалы" дыныры, которые хотели провести "несанкционированный" митинг в Донецке, но были посланы в лучших традициях ссср. К путину хотели обратиться: Так называемый черный ленин, он же известный своей неадекватностью, "доброволец" бенесс айо (реликтовая тварь, возможно кусается и впрыскивает яд дебилизма под кожу жертве). Так называемый "глава коммунистической партии дыныры" Литвинов
Первый так называемый "менистр абароны деныры" Хакимзянов Просто придурок Рассел Бентли, американец, типа защищающий дыноропотамов
Представители Ходаковского Все остальные были тупой массовкой, пришедшей для количества на типа митинг.
Эпилог. Как видите, на оккупированных все не так радужно как это преподносят пропагандистские типа сми: оккупационные власти боятся и готовы применить силу даже против вчерашних единомышленников, чтобы, не дай бог, не расстроить москву.
Мораль. Коллаборанты, как вам елочка, нравится? Стоило ли подыхать в полях Донбасса ради автозаков на площади, в которые готовы вас были паковать по приказу пушилина? Правильный ответ вы знаете, правда? Но... Но, с*ка уже поздно. Жрите русский мир. Смачного", - пишет блогер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, ДНР
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