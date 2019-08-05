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Архив - Донецкая область

В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек

05.08.2019 10:45
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В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек

Вчера временно оккупированная Горловка подверглась буйству природных сил. Через город пронесся настоящий ураган, нанесший серьезный ущерб. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Вчера, 4 августа 2019 года временно оккупированная Горловка столкнулась с тяжелыми погодными условиями. Через город пронесся настоящий ураган. В результате были обесточены 98 электрических подстанций, повреждены 2 газопровода, в более чем 50 жилых домах повреждены кровля и остекление.

Упавшим деревом травмирован мирный жителя, который во время урагана находился в автомобиле.



Теги: Донбасс, Горловка, непогода, газопровод, подстанция, повреждения
 
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