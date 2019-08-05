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Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО

05.08.2019 21:14
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Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО

В зоне разведения сил возле моста у КПВВ Станица Луганская бойцы ВСУ заметили блокпост членов НВФ, который противоречит Минским соглашениям. Об этом сообщил украинский журналист, основатель InformNapalm Роман Бурко.

В качестве доказательства он опубликовал фото с членами НВФ. В публикации он пишет:

«5 августа в Станице на блокпосту у моста сидят боевики, которым палец в рот не клади. Наверное, на продуктах местных жителей распух тот Винни пух. На столе лежит карта разминирований. Напомню, что по договоренностям о разведении сил этого блокпоста не должно там быть, но боевики продолжают играть в ролевые игры и изображать из себя самопровозглашенное „СЦКК“, пряча за сеткой пулемет ДШК».

По словам Бурко, на КПП НВФ есть оружие, а также постоянно находятся пропагандисты РФ. «

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, КПП, Станица Луганская, ОРДЛО
 
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