Боевики «ДНР» из пулемета обстреляли школу в Горловке

06.08.2019 09:51

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке с целью провокации из пулемета обстреляли здание школы № 30.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты вчера, 5 августа 2019 года, в вечернее время, с провокационной целью обстреляли из пулемета здание школы № 30, расположенной на улице Черняховского в жилмассиве «Бессарабка». В результате повреждено остекление нескольких окон.

«Мэр» Горловки Иван Приходько и пропагандисты, на подконтрольных боевикам сайтах, обвинили в обстреле украинскую сторону. Однако, подобное заявление не выдерживает критики, так как дальность стрельбы из крупнокалиберного пулемета составляет 2000 метров, а позиции украинских военных значительно дальше.

Даже сторонники «ДНР» усомнились в правдивости: «Так их подпустили, почти в город… они скоро не то что с пулемета, они с пистолета по окнам шмалять будут..».