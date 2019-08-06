"Черная метка" Пушилина: инсайд разведки

06.08.2019 12:58

Драсьте. По моим данным из источников из так оккупационного правительства дыныры, а также от "минобороны дрындыды", оккупированную рф часть Донецкой области ждут большие перемены. Очень. Но обо всем по порядку.

Все дело в жадности и в деньгах, которых не хватает. Ну и в невидимых роспропаганде россиянах. Но перейдем к сути, передает obozrevatel.com.

Очень скоро в оккупированный рф Донецк приедет комиссия из рф, чтобы проверить, куда деньги налогоплательщиков россии уходят и на что тратятся. Напоминаю свидетелям мовного патруля и концлагеря под Мариуполем : "гражданская война в Украине" - это когда на Донбассе ходят рубли, у шахтеров русское вооружение, русские кадровые военные и комиссии из рф приезжают проверять траты ручного "правительства республик".

Но мы вновь отвлеклись от темы, извиняюсь. Итак, в оккупированный рф Донецк едут ревизоры из рф искать миллионы и миллиарды фублей, которые успешно украли пушилин и его команда. Нынешня ручная обезьянка кремля, пушилин, от этого факта в лютом шоке: денег наворовано немерено, вернуть их возможности уже нет, а значит...

А значит это фактически следущее : пушилина с вероятностью 99% убьет дрг Хунты, ибо комиссия из рф выдаст "черную метку" ммм-щику из Макеевки. Причин для отмены приговора я не вижу от слова совсем, ведь пушилина ненавидят:

бюджетники, которые так и не дождались манны небесной и, в большинстве случаев, работают за 100-150$ в месяц;

предприниматели, которым так и не сделали одни правила игры [все осталось как при захарасте: есть люди, приближенные к пахану и есть лохи, которых нужно брить и кидать на деньги, прикрываясь паханом];

военные преступники, они же коллаборанты, которые не видели трусливого пушилина ни разу на передовой, в отличие от захараста+ орки понимают, что пушилин - это не полководец, а обычный коммерс, который не сделает ни шагу в сторону без одобрямса москвы, в том числе он не даст отмашку на "асвабаждение территорий". Для коллаборантов пушилин является обычным барыгой, которого поставили немножко порулить, к нему нет уважения как к захарасту, есть только презрение и ненависть;

бычный мирняк, который увидел результаты "правления" пушилина - Донецк засран в прямом смысле слова, проблемы жкх не решены и будут решаться, везде сплошная показуха для рос тв и не более того, цены ростут, коммуналка тоже, беспредел со стороны тех,кто в камуфляже ходят, не пресекается. Одним словом, по меркам обычных граждан, мирняка, пушилин превратил Донецк в обгаженное[кроме центра города] Сомали со всеми вытекающими.

Скажу даже больше, пушилина в Донецке уже ненавидит вата больше, чем Порошенко. Это успех, я считаю.

Как видите, перспективы у бывшего ммм-щика так себе: уважения как перед захарченко у него нет, есть только желание сорвать куш пока у власти, но не закончить как самый известный продавец курей в мире.

Кстати, одно из требований комиссии, которая приедет из рф в Донецк, звучит так: следущий "бюджет дыныры" должен быть без вливаний денег налогоплательщиков рф. Ну или, если говорить простыми словами, москва дынырийцам денег не даст на следущий год и нужно шукать бабло уже и сейчас.

Где взять денег пушилин без понятия: ну, не умеет бывший ммм-щик поднимать экономику, он умеет разве что списывать деньги. Та и поднимать экономику в раздолбанном и разворованном регионе - это как минимум непростая задачка для любого толкового экономиста, не то что для коммерса средней руки из Макеевки.

Для понимания п*цА ситуации и аппетитов пушилина в плане разворовывания денег из рф: последний так называемый гумконвой из рф весь пришел с маркировкой по типу - не для продажи. Такого не было даже в эпоху захараста, ибо промаркировали даже шприцы и иголки для шприцов.

Да, вы правильно поняли - пенИс душИлин переплюнул в аппетитах по поводу воровства своего предшественника, улетевшего в ад на концерт к кабзону, а комиссия из рф просто подтвердит факт воровства и вынесет приговор проворовавшейся абизяне.

Мораль. Готов поспорить, что пушилин не доживет до 1 сентября и что чвк Вагнера, ну, то есть дрг Хунты, отправит пушилина к Мавроди на тот свет. Делайте ваши ставки, господа. Делайте ставки.