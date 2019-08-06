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Архив - Донецкая область

Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных

06.08.2019 14:22
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Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил противник дважды нарушил режим прекращения огня, в результате чего четверо украинских военных погибли.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает donpress.com.

По его словам, в 00:45 в течение часа члены НВФ применяли вооружение боевой машины пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области.

В 10:20 противник начал обстрел из РПГ вблизи Павлополя.

В результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо бойцов ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью.



Теги: Донбасс, Донецкая область, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны, НВФ, ООС
 
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