Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ

06.08.2019 10:29

За минувшие сутки члены НВФ 2 раза нарушили режим тишины, открыв огонь из стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил, еще один в районе «Севера».

Один военнослужащий получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», используя вооружение БМП, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.