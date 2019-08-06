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Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ

06.08.2019 10:29
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Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ

За минувшие сутки члены НВФ 2 раза нарушили режим тишины, открыв огонь из стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил, еще один в районе «Севера».

Один военнослужащий получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», используя вооружение БМП, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.



Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, НВФ, ООС
 
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