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Архив - Донецкая область

Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»

06.08.2019 16:42
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Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», показал, как сегодня выглядит бывший парк «Городок» в Куйбышевском районе города, пишут Донецкие новости.
По его словам, парк был очень популярен, его открыли в 2005 году – и через несколько лет закрыли. Как отметил дончанин, есть несколько версий причин закрытия парка – основная заключается в том, что были открыты иные места для развлечений. Мужчина также сообщил, что парк был закрыт до начала военных действий.
«Парк превратился в призрак. Хотя на 2007-2008 годы этот парк был просто… Здесь ходили толпы людей», – отметил житель Донецка.
«Вот так парк выглядит сегодня, на 2019 год… Это очень жутко. Даже вплоть до того, что разворовали заборчики деревянные», – добавил он.
«Очень плохо, что такие хорошие места у нас превращаются в такие призрачные», – подытожил «Стиг Барди».



Теги: Донецк, Донбасс, призрак, парк
 
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