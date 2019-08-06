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Архив - Донецкая область

Обстановка на пунктах пропуска: КПВВ «Станица Луганская» работает по новому графику

06.08.2019 09:28
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Обстановка на пунктах пропуска: КПВВ «Станица Луганская» работает по новому графику

КПВВ «Станица Луганская» временно изменил время своей работы. Так, с 4 по 10 августа пункт пропуска функционирует до 18.00, а граждан, следующих на ТОТ Украины пропускают в 17.30.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

В общем через КПВВ последовало 32 000 человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8225 человек и 1075 транспортных средств;

«Марьинка» — 7550 человек и 1345 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7630 человек и 1315 транспортных средств;

«Гнутово» — 3550 человек и 795 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8670 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 15/50;

«Новотроицкое» — 20/40;

«Гнутово» — 10/10.



Теги: Донбасс, транспорт, график, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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