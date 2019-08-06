- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор12:21
- Человек Путина объявил "войну" Суркову: Донбасс ждет новое испытание11:31
- Проверьте наличие прививок: школьников из Донецкой и Луганской областей могут не пустить в школу11:13
- Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ10:29
- На Донбассе подорвался боец ВСУ: оккупанты РФ пошли в наступление, "уничтожив" перемирие10:11
Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
Украинские военные понесли тяжелые потери в боях на Донбассе: Министерство обороны Украины сообщило сразу о четверых погибших солдатах.
Позиции ВСУ были обстреляны террористами "Л/ДНР", несмотря на перемирие. "С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении, передает dialog.ua.
Отмечается, что боевики открыли огонь ночью из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Украины у села Богдановки Донецкой области. Уже утром оккупанты начали боевые действия в окрестностях населенного пункта Павлополя. "В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", – добавили в Минобороны.
Теги: Донбасс, атака, гибель, перемирие, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минобороны
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Штаб ООС обвинил боевиков в несоблюдении «хлебного перемирия»
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности
- "Управляемые Россией силы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе через час после объявления абсолютного перемирия", - экс-посол США
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор12:21
- Человек Путина объявил "войну" Суркову: Донбасс ждет новое испытание11:31
- Проверьте наличие прививок: школьников из Донецкой и Луганской областей могут не пустить в школу11:13
- Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ10:29
- На Донбассе подорвался боец ВСУ: оккупанты РФ пошли в наступление, "уничтожив" перемирие10:11
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться. ВИДЕО 14:43
- В историческом музее Днепра приняли на роботу кота14:30
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения 13:21
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей12:42
- В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор12:21
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- "Без слез невозможно смотреть": Зеленский поразил украинцев новым видео
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры