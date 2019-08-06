Проверьте наличие прививок: школьников из Донецкой и Луганской областей могут не пустить в школу

06.08.2019 11:13

Школьникам из Донецкой и Луганской областей напоминают, что перед началом учебного года следует обязательно посетить семейного врача и проверить наличие прививок.

Об этом она написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Donbass.live.

«Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки согласно календарю профилактических прививок», - пишет Супрун.

Вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.