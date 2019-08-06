Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»

06.08.2019 13:40

Сегодня утром на КПП, подконтрольных членам НВФ «ДНР» наблюдаются большие очереди.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении на КПП «Майорск» в Горловке на выезд собралась пешая очередь до 200 человек и около 130 автомобилей:

«9−40 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 130 автомобилей, 18 автобусов и микроавтобусов, до 200 человек пешей очереди»;

«Горловка на 10−45 на Горловку машин 40 +льгота в половину. На Артемовск до ГАИ (около 80) +льгота 10»

На Марьинском направлении, на «Каргиле» не слишком большие очереди:

«10−00 Каргил в Донецк очередь 25 машин, льгота 15 машин»;

«Каргил из Донецка мне с другой стороны не видно. Но на мосту никого нет»

В то же время КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении основная очередь около 80 машин:

«Еленовка — основная ~80»

На КПП «ДНР» «Октябрь» (Пищевик) в 08:30 не было очередей, однако, позже появились около 7 авто:

«8−30 пищевик на Донецк никого»;

«9−10 Пищевик на Донецк 7 машин»;

«#пищевик на Донецк всех запустили»