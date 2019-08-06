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Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»
Сегодня утром на КПП, подконтрольных членам НВФ «ДНР» наблюдаются большие очереди.
Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.com.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Майорск» в Горловке на выезд собралась пешая очередь до 200 человек и около 130 автомобилей:
«9−40 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 130 автомобилей, 18 автобусов и микроавтобусов, до 200 человек пешей очереди»;
«Горловка на 10−45 на Горловку машин 40 +льгота в половину. На Артемовск до ГАИ (около 80) +льгота 10»
На Марьинском направлении, на «Каргиле» не слишком большие очереди:
«10−00 Каргил в Донецк очередь 25 машин, льгота 15 машин»;
«Каргил из Донецка мне с другой стороны не видно. Но на мосту никого нет»
В то же время КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении основная очередь около 80 машин:
«Еленовка — основная ~80»
На КПП «ДНР» «Октябрь» (Пищевик) в 08:30 не было очередей, однако, позже появились около 7 авто:
«8−30 пищевик на Донецк никого»;
«9−10 Пищевик на Донецк 7 машин»;
«#пищевик на Донецк всех запустили»
Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, КПП, пункты пропуска, очереди, ОРДО, НВФ
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