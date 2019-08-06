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В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»

06.08.2019 19:09
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В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»

В Донецке все чаще появляются объявления, в которых мужчин призывного возраста приглашают вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Об этом DonPress сообщают местные жители.

По их словам, недавно появилось еще одно объявление от «доблесной роты"* некоего 11 полка. В нем мужчин и «всех небезразличных» к судьбе «республики» приглашают присоединиться к числу представителей НВФ.

Взамен обещают «службу по контракту» и «гарантированное денежное довольствие». Потенциальным членам НВФ будут платить 15 тыс. рублей (зарплата в 4−5 раз выше средней по ОРДО) плюс 2% «боевых».

«Возможность карьерного роста и бесплатное поступление в вуз», — также говорится в объявлении.



Теги: Донецк, Донбасс, карьера, зарплата, ВУЗ, контракт, мужчины, призывники, ОРДО, НВФ
 
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