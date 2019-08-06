"Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было

06.08.2019 13:59

Интернет взорвала фотография ​российского наемника на Донбассе, который похвастаться огромной татуировкой в честь "ДНР".

Снимок опубликовал на своей странице в социальной сети известный блогер с Донбасса Necro Mancer, передает dialog.ua.

"Сепо-татушки", - прокомментировал снимки татуировки на огромном животе боевика блогер, буквально взорвав социальные сети. Татуировка на животе наемника выполнена в виде человека с оружием на фоне флага "ДНР" и надписи "Служу народу ДНР". Другие пользователи Сети с юмором отнеслись к фотографиям российского наемника.