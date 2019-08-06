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"Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
06.08.2019 13:59
Интернет взорвала фотография российского наемника на Донбассе, который похвастаться огромной татуировкой в честь "ДНР".
Снимок опубликовал на своей странице в социальной сети известный блогер с Донбасса Necro Mancer, передает dialog.ua.
"Сепо-татушки", - прокомментировал снимки татуировки на огромном животе боевика блогер, буквально взорвав социальные сети. Татуировка на животе наемника выполнена в виде человека с оружием на фоне флага "ДНР" и надписи "Служу народу ДНР". Другие пользователи Сети с юмором отнеслись к фотографиям российского наемника.
Теги: Россия, Донбасс, татуировка, боевик, наемник, ДНР, соцсети
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