«Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ

07.08.2019 21:49

Жители неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области сообщают об увеличении количества членов НВФ. Такая информация появилась сегодня в одной из соцсетей.

По словам очевидца, в последнее время членов группировки замечают в районе исправительной колонии № 27 в Калининском районе города.

«Увеличилось число о*ков у нас. На рынок ходят в штатском. Живут (?) в заброшенных казармах „зоны“. Туда приехала фура — хз, что она привезла. Туда протягивают электрический кабель. Как-то так …»,

«Где склады, по правую сторону, там порядок навели. Туда машины въезжают. А где казармы были — туда массово идут молодые люди славянской внешности с покупками. Мне кажется, что это артиллерия», — рассказал горловчанин.

Источник: https://donpress.com