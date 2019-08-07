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«Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто отказывают Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным украинской власти участкам линии разграничения. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 5 августа.
Так, 3 августа в двух случаях вооруженный член НВФ и человек в гражданской одежде, который представился членом НВФ, отказывали патрулям СММ во въезде в Сосновское (35 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на «приказы от командиров».
Также 4 августа два вооруженных члены НВФ отказали патрулю СММ в проезде через блокпост вблизи Новоазовска (40 км к востоку от Мариуполя), сославшись на «проведение комплекса спецмероприятий» в этом районе.
Еще в тот же день вооруженный член НВФ снова отказал патрулю СММ в проезде через блокпост западнее Верхнешироковское (ранее – Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на «работы по разминированию» и «приказы от командиров». Находясь на блокпосту, наблюдатели видели, что через блокпост проезжали гражданские автомобили.
Кроме того, два вооруженных члена НВФ снова остановили патруль СММ на блокпосту примерно в 800 м к северу от Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя) и не позволили наблюдателям проехать на юг в направлении Саханки (24 км к северо-востоку от Мариуполя) и на запад до Пикуз (ранее – Коминтерново; 23 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на «проведение там комплекса спецмероприятий».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, НВФ
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