«Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс

07.08.2019 07:47

Новый командующий ООС Владимир Кравченко, якобы, потребовал от штаба ООС ежедневных отчетов об «успешной борьбе с «ЛДНР». Об этом сегодня сообщили в так называемом «управлении народной милиции ДНР».

Так, ссылаясь на «данные разведки НВФ» главари ОРДО уточнили:

«Мы не исключаем, что также усилится тиражирование „побед“ ВФУ в зоне оккупации. По нашим данным, одним из первых замечаний, сделанных новым командующим Кравченко по прибытии в штаб ООС стало требование ежедневной демонстрации побед и достижений в войне. Даже в случае их отсутствия».

Также, члены НВФ заявили, что на Донбасс в зону ответственности 92-й бригады ВСУ якобы, собирается приехать с проверкой президент Украины Владимир Зеленский. В «народной милиции» добавили:

«Не исключены провокационные обстрелы со стороны ВСУ, заявления о попытках занятия „серых зон“».

Источник: https://donpress.com