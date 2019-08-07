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«Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс
Новый командующий ООС Владимир Кравченко, якобы, потребовал от штаба ООС ежедневных отчетов об «успешной борьбе с «ЛДНР». Об этом сегодня сообщили в так называемом «управлении народной милиции ДНР».
Так, ссылаясь на «данные разведки НВФ» главари ОРДО уточнили:
«Мы не исключаем, что также усилится тиражирование „побед“ ВФУ в зоне оккупации. По нашим данным, одним из первых замечаний, сделанных новым командующим Кравченко по прибытии в штаб ООС стало требование ежедневной демонстрации побед и достижений в войне. Даже в случае их отсутствия».
Также, члены НВФ заявили, что на Донбасс в зону ответственности 92-й бригады ВСУ якобы, собирается приехать с проверкой президент Украины Владимир Зеленский. В «народной милиции» добавили:
«Не исключены провокационные обстрелы со стороны ВСУ, заявления о попытках занятия „серых зон“».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, НВФ, Зеленский
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