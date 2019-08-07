Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»

07.08.2019 16:00

«Хлебное перемирие в зоне ООС на Донбассе является «политическим реверансом», не несущим другой смысловой нагрузки. Об этом в интервью «Обозрвателю» сообщил боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь.

Военный отметил:

«Ко всем этим перемириям я отношусь, как к политическому реверансу, который не несет никакой другой смысловой нагрузки. Договоренности, подписываемые террористами, которых вооружает Россия, однозначно не будут действовать. Они не стоят бумаги, на которой написаны».

По мнению Кобзаря, несмотря на смену украинской власти, «цель Путина осталась прежней: Украина должна исчезнуть как суверенное независимое государство. Поэтому все его деяния — политические, экономические, военные — подчиняются только этой цели». Он подчеркнул:

«Любая власть в Украине — это власть независимой Украины, а им независимая Украина не нужна. Им нужна вассальная Украина — „юго-западный край в составе России“. Другой повестки дня в России не будет. По крайней мере, пока там не сменится власть».

Украинский боец уточнил:

«Наши враги хотят нас уничтожить. Мы хотим выжить. И эти два постулата дают не так уж много пространства для компромисса».

Источник: https://donpress.com