В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса

07.08.2019 13:35

Въезд и вход в леса, расположенные на неподконтрольной Украине части Донетчины временно запрещен. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так называемый «председатель Госкомитета лесного и охотничьего хозяйства» Алексей Шибалков отмечает:

«МЧС ДНР выдало информацию каждому городу и району для принятия решения о введении особого противопожарного режима. Это значит, что прекращаются работы, которые связаны с открытым огнем. Лесхозами развешиваются по всей территории таблички, которые информируют о том, что запрещено в особый противопожарный режим находиться в лесу».

По его словам, данная мера больше профилактическая, чем ограничительная. Как стало известно, если мирный житель гуляет по лесу с собакой, то в первый раз ему сделают предупреждение, во второй раз — штраф до 102 руб. Шибалков добавил:

«Если человек распалил костер либо бросил окурок, и установлено, что вследствие его действий возник лесной пожар, то уже помимо штрафных санкций применяется уголовная ответственность. Определяется ущерб, который был нанесен лесу и уже исходя из этого устанавливается степень уголовной ответственности».

Источник: https://donpress.com