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В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса
Въезд и вход в леса, расположенные на неподконтрольной Украине части Донетчины временно запрещен. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Так называемый «председатель Госкомитета лесного и охотничьего хозяйства» Алексей Шибалков отмечает:
«МЧС ДНР выдало информацию каждому городу и району для принятия решения о введении особого противопожарного режима. Это значит, что прекращаются работы, которые связаны с открытым огнем. Лесхозами развешиваются по всей территории таблички, которые информируют о том, что запрещено в особый противопожарный режим находиться в лесу».
По его словам, данная мера больше профилактическая, чем ограничительная. Как стало известно, если мирный житель гуляет по лесу с собакой, то в первый раз ему сделают предупреждение, во второй раз — штраф до 102 руб. Шибалков добавил:
«Если человек распалил костер либо бросил окурок, и установлено, что вследствие его действий возник лесной пожар, то уже помимо штрафных санкций применяется уголовная ответственность. Определяется ущерб, который был нанесен лесу и уже исходя из этого устанавливается степень уголовной ответственности».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, запрет, лес, ДНР, ОРДЛО
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