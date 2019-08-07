- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Эта спецоперация войдет в историю: Бутусов рассказал об успехе украинского спецназа на Донбассе17:00
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса13:35
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
В «ДНР» забили тревогу из-за страха наступления ВСУ на Мариупольском направлении
Поника у боевиков началась после убийства террористами четырех украинских воинов на Донбассе.
Информацию о «приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении» опубликовал в своем Telegram-канале представитель «Народной милиции «ДНР» Даниил Безсонов.
В сообщении говорится о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н. п. Терновое, Кирово, Андреевка.
«Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки», – паникует боевик.
Также он испугался «поднятых по тревоге в Мариуполе полка «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады.
Заявление «милиции «ДНР» было сделано на фоне обострения ситуации на Донбассе, несмотря на перемирие, и подлых обстрелов оккупантов. Как показывает практика, такие информационные «бомбы» представители террористических организаций запускают перед началом обстрелов населенных пунктов, чтобы переложить ответственность на ВСУ.
Напомним, четверо украинских военных, убитых в Донбассе террористами «Л/ДНР» 6 августа, погибли от прямого попадания снаряда. Подробностями смертельной атаки российских сил поделились в командовании ВСУ.
В частности, командир отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатив сообщил, что террористы использовали специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.
«В 10:30 поступило сообщение о нарушении противником около Павлополь условий прекращения огня и зафиксировано было, по словам наблюдателя, взрыв СПГ-9 или мины 82-го калибра. После уточнения информации, когда он продвинулся вплотную к месту взрыва, он обнаружил там четырех военнослужащих, от минно-взрывных травм признаков жизни не подавали», — сообщил Гнатив.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, атака, конфликт, ДНР, ВСУ
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью
- Путин официально «слил» Донбасс
- Начало конца для "Л/ДНР": эксперт рассказал, что ускорит завершение конфликта
- Чем Захарченко отвлекает от нищеты жителей ОРДО
- ВОЙНА НА ДОНБАССЕ: ТРИ СЦЕНАРИЯ НА 2018 ГОД
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Эта спецоперация войдет в историю: Бутусов рассказал об успехе украинского спецназа на Донбассе17:00
- Украинский военный сделал заявление о перемирии: «Мы хотим выжить!»16:00
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
- В ОРДО временно запретили въезд и вход в леса13:35
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продана дача Брежнева20:43
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии 20:20
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным19:45
- Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым19:30
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»19:00
- Президент поручил выделить квартиры семьям погибших военных в зоне ООС18:40
- «Не хотим!» В «Слуге народа» высказались против отмены неприкосновенности18:21
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци