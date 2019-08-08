Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО

08.08.2019 07:12

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети отреагировал на заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что пока РФ не выведет с территории Донбасса свои войска, вкладывать средства в его восстановление нет смысла.

Так, Гиркин отметил, что судя по происходящему, в Донбасс никто не намерен вкладывать средства:

«Ежу понятно, что никто не будет вкладывать в Донбасс ничего, кроме снарядов и ракет, выпущенных из стволов укро-артиллерии и танков.

Также понятно почти любому человеку, плотно знакомому с темой, что никакого „обмена Донбасса на Крым“ не было и быть не могло в принципе. В гражданской войне надо сначала победить, а потом продиктовать условия мира поверженному противнику (если он еще остался в принципе)».

Источник: https://donpress.com