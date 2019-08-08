Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк"

08.08.2019 08:31

Главарь террористической "ДНР" ставленник Кремля Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в оккупированный Луганск.

Кремль настойчиво толкает Зеленского на прямые переговоры со своими марионетками в "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

Москва усилила попытки принуждения Киева к прямым переговорам с главарями террористических "ДНР" и "ЛНР". Это бы сыграло в пользу на руку Кремлю, утверждающему, что на Донбассе "гражданская война", а "РФ - не сторона конфликта".

После того, как Путин в телефонном разговоре с Зеленским упомянул "прямые переговоры", тут же "проснулся" и Пасечник. Он заявил о горячем желании встретиться с президентом Украины в оккупированном Луганске.

Он намекнул, что только после этого на Донбассе наконец наступит полное перемирие. "Крайне недопустимо, чтобы ... мирные здравомыслящие, разумные люди погибали непонятно за что, непонятно зачем и во имя чего", - сказал Пасечник…

Я считаю, это нужно остановить и добиться этого можно только в ходе прямых переговоров", - озвучил главарь террористической "ЛНР" слова Кремля.

Он заверил, что обеспечит безопасность Зеленскому, если тот пойдет на этот шантаж и приедет в ОРДЛО.

"Это наша основная задача, это наша основное требование, чтобы Владимир Зеленский и в его лице вся власть Украины наконец услышали голос Донбасса, вернулись к нам лицом и сели за стол переговоров, прямых переговоров с представителями Донбасса - "ЛНР" и "ДНР"" - настаивал Пасечник.

Причечательно, что это заявление главаря "ЛНР" сейчас активно разгоняют пропагандисткие СМИ Кремля. Для путинского режима данная новость очевидно очень важна.



Источник: www.dialog.ua