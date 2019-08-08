Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»

08.08.2019 14:30

Главари «ДНР» рассматривает возможность погасить так называемую «задолженность Украины» по зарплате сотрудникам коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“». Об этом заявил так называемый «министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ОРДО Сергей Наумец.

Представитель ОРДО уточнил:

«Правительство ДНР занимается решением этой проблемы. До конца года будут изысканы средства, и со стороны Республики будет оказана финансовая помощь компании в виде 300 миллионов рублей для погашения долгов по заработной плате сотрудникам украинской компании».

Источник: https://donpress.com