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Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги
На подконтрольной пророссийским террористам территории Донбасса в банкоматах нет денег. Как передает replyua.net со ссылкой на «Факты», об этом сообщил донецкий блогер под ником hochudomoy сославшись на шквал возмущений со стороны жителей в местных пабликах.
Отмечается, что с каждым днем все больше появляется объявлений о том, что нет вожделенной налички («национальной валютой» «ДНР» и «ЛНР» - это российский рубль), можно увидеть на окошках касс банков и на банкоматах. И несмотря на это, руководство «молодой республики» не брезгует тратить астрономические суммы на «фестивали молодежи», и проекты на подобии «международных спартакиад».
«Приведет ли отсутствие денег в банкоматах к народным волнениям — большой вопрос. Ведь у нас любое недовольство быстро пресекают. Однакло сказать, что люди возмущены, — не сказать ничего. Иногда им приходится ждать часами, пока приедут бравые парни и зарядят банкомат. И ведь никто не удосуживается сообщить, во сколько подвезут деньги и подвезут ли. Мы же для „властей“ — мусор под ногами», — сказала журналистам дончанка Анна.
Теги: Донбасс, деньги, банкомат, ДНР
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