«Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе

08.08.2019 07:45

Если договариваться о перемирие с людьми, которые не могут принимать решение, то условия перемирия априори не могут быть выполнены. Как информирует replyua.net, известный военный эксперт Олег Жданов заявил, что существует два пути прекращения обстрелов на Востоке украинского государства.



В частности, он заявил «Обозревателю»: «Я не понимаю, насколько наивным человеком нужно быть, чтобы ожидать перемирия от людей, которые не принимают решения. С кем вообще договаривались о перемирии? «Хлебное» перемирие закончилось, не начавшись».



Согласно словам специалиста, есть два пути прекращения огня на Востоке Украины. Один из них силовой, а второй – дипломатический.

Говоря о силовом пути, Жданов отметил, что в данном случае речь идет о «контрбатарейной борьбе и подавлении огневых точек противника». А дипломатический состоит в объявлении РФ стороной конфликта и декларации этого факта на международном уровне. Продолжая говорить о военном способе, эксперт добавил, что нужно Украине брать пример с Израиля. В том числе он заявил, что «эта страна изменила порядок открытия огня по боевикам, которые приближаются к государственным границам». Он отметил: «Если раньше они открывали огоньв ответ, то теперь принято решение о действиях на упреждение. Теперь любой придурок, бегущий к ограждению израильской границы, рассматривается как потенциальная мишень, и солдат имеет полное право его пристрелить, пока он не добежал».